Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответного матча стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026 против Галатасарая.

Первая встреча завершилась победой турецкой команды со счетом 5:2, поэтому бьянконери стоят перед сложной задачей — отыграть три мяча и пробиться в 1/8 финала турнира.

Некоторые матчи не просто играют — их создают. Этот день требует вовлеченности и участия каждого, и нам нужен боевой дух наших болельщиков. Мы понимаем, что ситуация непростая, но просим поддержать нас. С ними мы сильнее. Мы будем стараться до самого конца. Нам нужно быть более сплочёнными, чем раньше.

Мы знаем себе цену, нам нужно быть едиными и действовать компактно. Должны показать, что то, чем мы занимаемся сейчас, — не предел наших возможностей, — приводит слова Спаллетти официальный сайт Ювентуса.