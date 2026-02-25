Ньюкасл пробился до 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026, одолев Карабах в ответном матче стыкового раунда. После финального свистка главный тренер английской команды Эдди Хау подвел итоги встречи.

Хозяева молниеносно начали поединок, забив дважды уже на старте встречи. Во втором тайме команды обменялись результативными атаками, но английский клуб удержал преимущество и обеспечил себе место среди 16 лучших команд турнира.

Для нас выход в 1/8 финала Лиги чемпионов — огромное достижение. Мне очень понравился новый формат турнира, считаю его замечательным. Мы хорошо проявили себя в напряжённых матчах. Не думаю, что сегодня показали выдающуюся игру, но я очень рад победе. Кто бы ни стал нашим соперником в следующем раунде, нас ждет фантастический матч. Эта победа придаст нам импульс и зарядит перед новым противостоянием, — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

В 1/8 финала Ньюкасл может встретиться с Челси или Барселоной.