У мадридского Реала возникли проблемы накануне встречи шестого тура основного раунда Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

По данным Indykaila News, французский форвард Килиан Мбаппе не принимал участия в предматчевой тренировке. Сообщается, что игрок испытывает неприятные ощущения в области левой ноги.

В нынешнем сезоне Мбаппе уже успел выйти на поле 21 раз во всех турнирах, забив 25 голов и сделав четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость звезды в 180 миллионов евро.

Матч Реала и Манчестер Сити запланирован на 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.