По данным El Mundo, после поражения в матче Ла Лиги против Сельты со счетом 0:2 руководство Реала несколько часов обсуждало ситуацию в клубе и будущее главного тренера. Экстренная встреча прошла в офисе на Сантьяго Бернабеу, где непосредственно рассматривался вопрос об отставке Хаби Алонсо. В итоге решено дать наставнику еще один шанс.

Следующая игра в Лиге чемпионов против Манчестер Сити может стать последней возможностью для тренера сохранить свою должность. В клубе считают, что нынешний результат в еврокубках станет определяющим для дальнейшей работы Алонсо.

Источник подчеркивает, что взаимоотношения между тренером и частью игроков уже не подлежат восстановлению, что существенно усложняет внутреннюю ситуацию в команде.

При этом Реал уже работает над поиском потенциального преемника. Среди главных кандидатов – Зинедин Зидан, который ранее дважды возглавлял клуб, и бывший наставник Ливерпуля Юрген Клопп.