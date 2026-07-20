Денис Седашев

Президент UFC Дейна Вайт жестко раскритиковал команду, которая отвечала за трансляцию финального матча чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Во время финального поединка режиссеры трансляции допустили несколько грубых ошибок: перепутали певца Фаррелла Уильямса с рэпером A$AP Rocky, а также подписали государственного секретаря США Марко Рубио, который сидел за президентом Дональдом Трампом, именем Криштиану Роналду.

Ранее Вайт критиковал собственных сотрудников UFC за подобный эпизод на турнире UFC 329, когда те перепутали боксера Шакура Стивенсона с игроком НБА Джейленом Уильямсом.

Ребята, которые отвечают за производство трансляции чемпионата мира… Сегодня вы вышли и сделали всё возможное. Хотя все в моей команде говорили, что вы худшие, я говорил: «Нет, мы худшие. Они не облажались так сильно, как мы». Что вы делаете? Вы сегодня просто сказали: «Иди ты, Дейна Уайт. Ты нас не обыграешь. Мы худшая продакшн-команда в истории спорта по показу знаменитостей». Снимаю шляпу. Поздравляю продюсеров чемпионата мира. Вы победили. Вы тоже облажались. Вы абсолютный отстой. Мы вторые худшие. Дэйна Уайт

Шевченко поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира-2026.