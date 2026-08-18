УАФ представила символическую сборную Украины времен независимости
В команду вошли, кроме Шевченко, Ярмоленко и Коноплянки, также Селезнёв и другие игроки
Украинская ассоциация футбола определила символическую сборную национальной команды за годы независимости. В состав одиннадцати вошли футболисты разных поколений, которые в различные периоды представляли Украину на международной арене и внесли значительный вклад в историю главной команды страны.
Победителей определяли болельщики во время специального голосования. В целом в выборе приняли участие фанаты со всей Украины, которые отдали более 57 тысяч голосов за своих любимых футболистов.
По итогам опроса сформировалась символическая команда под названием 11 Львов Независимости. В нее попали игроки, которые, по мнению болельщиков, оставили наиболее заметный след в выступлениях сборной Украины на протяжении 35 лет независимости.
Символическая сборная Украины по версии болельщиков:
Вратарь: Александр Шовковский;
Защитники: Олег Лужный, Ярослав Ракицкий, Илья Забарный, Виталий Миколенко;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко;
Нападающие: Евгений Селезнев, Андрей Шевченко.
Напомним, воспитанник Динамо, у которого не сложилось в Европе, хочет вернуться в сборную Украины.
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