Стало известно, сколько заработала Костюк за победу на турнире WTA 250 в Руане
Подрез получила значительно меньшую сумму
около 2 часов назад
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане, Франция.
В финале Марта обыграла свою соотечественницу Веронику Подрез (№209 WTA) – 6:3, 6:4.
Всего три украинские теннисистки сыграли на этом турнире.
За победу в Руане Марта заработала 37 390 евро и 250 рейтинговых очков, Вероника – 22 125 евро и 163 балла, Александра Олейникова, которая проиграла в 1/8 финала, – 4 285 евро и 30 очков.
