Владимир Кириченко

В матче 30-го тура Лиги 1 ПСЖ на Парк де Пренс уступил Лиону со счетом 1:2.

Гости сразу же взялись за дело: уже на 7-й минуте отличился Эндрик, а на 18-й преимущество «Лиона» удвоил Афонсу Морейра.

Парижане смогли ответить лишь в конце встречи – на 90+4-й минуте гол забил Хвича Кварацхелия, установив окончательный счет 1:2.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный сыграл весь матч. Роман Яремчук провел матч на скамейке запасных Лиона.

Лига 1. 30-й тур

ПСЖ – Лион 1:2

Голы: Кварацхелия, 90+4 – Эндрик, 6, Морейра, 18

⌛️ It ends in defeat against Lyon.



The Parisians are back in action against Nantes on Wednesday.



🔴 ALLEZ PARIS 🔵#PSGOL I @Ligue1_ENG pic.twitter.com/yuZTFnIV1Z — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 19, 2026

После этой игры ПСЖ с 63 очками остается лидером чемпионата, тогда как Лион поднялся на третью позицию, имея 54 балла после 30 матчей.

