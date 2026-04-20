Ліон без Яремчука сенсационно обыграл ПСЖ Забарного
Парижане смогли отличиться только в конце матча
около 4 часов назад
В матче 30-го тура Лиги 1 ПСЖ на Парк де Пренс уступил Лиону со счетом 1:2.
Гости сразу же взялись за дело: уже на 7-й минуте отличился Эндрик, а на 18-й преимущество «Лиона» удвоил Афонсу Морейра.
Парижане смогли ответить лишь в конце встречи – на 90+4-й минуте гол забил Хвича Кварацхелия, установив окончательный счет 1:2.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный сыграл весь матч. Роман Яремчук провел матч на скамейке запасных Лиона.
Лига 1. 30-й тур
Голы: Кварацхелия, 90+4 – Эндрик, 6, Морейра, 18
После этой игры ПСЖ с 63 очками остается лидером чемпионата, тогда как Лион поднялся на третью позицию, имея 54 балла после 30 матчей.
Напомним, дубль Дембеле принес ПСЖ вторую победу над Ливерпулем в 1/4 финала ЛЧ.
