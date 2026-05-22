Сергей Разумовский

Неймар получил травму в матче чемпионата Бразилии против Куритибы, который состоялся 17 мая. Нападающий сборной Бразилии, включенный в состав национальной команды на чемпионат мира-2026, столкнулся с проблемами со здоровьем накануне важного турнира. Об этом сообщает O Globo.

По данным источника, после поединка бразильского первенства у Неймара был диагностирован отек правой икроножной мышцы. Именно это повреждение вызвало беспокойство относительно физического состояния нападающего и его готовности к ближайшим матчам. В настоящее время ожидается, что медицинский штаб будет внимательно следить за восстановлением футболиста, чтобы определить, сможет ли он полноценно тренироваться и помочь команде на чемпионате мира.

Для Неймара возвращение в сборную Бразилии имеет особое значение, ведь он не выступал за национальную команду с 2023 года. Несмотря на длительную паузу, 34-летний нападающий остается одним из самых известных и титулованных игроков в истории бразильского футбола. В составе сборной он выиграл Олимпийские игры-2016, также становился серебряным призёром Олимпиады-2012, триумфовал на Кубке конфедераций и доходил до финала Кубка Америки.

Отдельное место в карьере Неймара занимает его результативность в футболке сборной Бразилии. Именно ему принадлежит рекорд национальной команды по количеству забитых мячей. На счету форварда 79 голов в 128 матчах, благодаря чему он обошел легендарного Пеле.

