Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес уже определился с кругом футболистов, которые представят национальную команду на чемпионате мира-2026. Турнир пройдет в Канаде, США и Мексике, а в финальный список португальцев вошли 27 исполнителей, которые должны помочь команде пройти как можно дальше на Мундиале.

👥 Состав сборной Португалии на ЧМ-2026

🧤 Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон), Руй Силва (Спортинг), Рикарду Велльо (Генчлербирлиги).

🛡 Защитники: Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Матеуш Нуньес (Манчестер Сити), Нелсон Семеду (Фенербахче), Жоау Канселу (Барселона), Нуну Мендеш (ПСЖ), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Ренату Вейга (Вильярреал), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Томаш Араужу (Бенфика).

🧠 Полузащитники: Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Самуэль Кошта (Майорка), Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Бернарду Силва (Манчестер Сити).

🎯 Нападающие: Жоау Феликс (Аль-Наср), Франсишку Тринкау (Спортинг), Франсишку Консейсау (Ювентус), Педру Нету (Челси), Рафаэл Леау (Милан), Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Криштиану Роналду (Аль-Наср).

Отдельно стоит отметить появление в составе Криштиану Роналду. Для 41-летнего нападающего это будет уже шестой чемпионат мира в карьере. Свой путь на мундиалях он начал ещё в 2006 году в Германии, где провел шесть матчей. С тех пор Роналду неизменно попадал в заявку Португалии на каждый следующий чемпионат мира. Если в этот раз он снова выйдет на поле, то станет первым футболистом в истории, который сыграет на шести чемпионатах мира подряд.

Подобного достижения теоретически может достичь и Лионель Месси, однако в случае аргентинца пока что речь идет лишь о предварительном списке. Поэтому именно Роналду имеет реальный шанс переписать историю мирового футбола уже в ближайшие месяцы.

На групповом этапе Португалия сыграет против ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее в заявки своих сборных вошли возрастные бразилец Неймар и хорват Лука Модрич.