Вильярреал проявляет интерес к украинскому голкиперу мадридского Реала Андрея Лунина, информирует испанское издание Fichajes.net.

По мнению журналистов, для 26-летнего вратаря наступает важный этап в карьере. Лунин стремится получить стабильное место в основе, и клуб из Вильярреала готов предоставить ему статус первого номера.

В текущем сезоне 2025/26 украинец сыграл два матча на клубном уровне, в которых пропустил пять мячей. Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лунина в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в список футболистов Реала, которых хочет продать мадридский клуб.