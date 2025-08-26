Челси намерен завершить трансфер Алехандро Гарначо до конца трансферного окна, однако, как сообщает talkSPORT, Манчестер Юнайтед отклонил несколько предложений лондонцев, настаивая на сумме 50 миллионов евро, к которой Челси пока не подошел.

Тем не менее стороны надеются найти компромисс до конца недели, при этом условия личного контракта Гарначо с Челси уже согласованы.

Футболист не тренируется с основным составом Манчестер Юнайтед, так как не входит в планы главного тренера Рубена Аморима. За красных дьяволов Гарначо выступает с лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Челси готов приобрести футболиста Барселоны за 50 миллионов евро.