Сергей Разумовский

УЕФА определила бригаду арбитров на ответный матч полуфинала Лиги конференций между Кристал Пэлас и Шахтером.

Поединок будет обслуживать испанская команда судей. Главным судьей назначен Алехандро Эрнандес. Его ассистентами на линиях будут Хосе Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого арбитра выполнит Хосе Мария Санчес.

За работу системы VAR будет отвечать Карлос дель Серро Гранде. Его помощником будет еще один испанский арбитр — Гильермо Куадра Фернандес.

Матч Кристал Пэлас – Шахтер состоится в четверг, 7 мая, на стадионе Селгерст Парк. А первый поединок завершился со счетом 1:3 в пользу англичан.