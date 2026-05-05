УЕФА принял важное решение относительно матча Кристал Пэлас – Шахтер
Без этого человека невозможно представить проведение матча
около 2 часов назад
УЕФА определила бригаду арбитров на ответный матч полуфинала Лиги конференций между Кристал Пэлас и Шахтером.
Поединок будет обслуживать испанская команда судей. Главным судьей назначен Алехандро Эрнандес. Его ассистентами на линиях будут Хосе Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого арбитра выполнит Хосе Мария Санчес.
За работу системы VAR будет отвечать Карлос дель Серро Гранде. Его помощником будет еще один испанский арбитр — Гильермо Куадра Фернандес.
Матч Кристал Пэлас – Шахтер состоится в четверг, 7 мая, на стадионе Селгерст Парк. А первый поединок завершился со счетом 1:3 в пользу англичан.
