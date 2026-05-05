Рейнджерс сделал подарок, Шахтер может напрямую попасть в основную сетку Лиги чемпионов.
18 минут назад
Хартс обыграл Рейнджерс (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Шотландии.
Хартс является лидером турнира, имея 76 очков в активе. У Рейнджерс 69 очков и третья позиция. Вторым идет Селтик, у которого 73 балла.
Шахтер напрямую попадет в Лигу чемпионов, если чемпионами своих стран не станут Олимпиакос и Рейнджерс, а также если сам выиграет УПЛ – что может сделать уже в следующем туре в случае победы над Полтавой.
Олимпиакос идет третьим в чемпионате Греции. Команда имеет 61 очко в активе. Лидирует АЕК, у которого на 6 очков больше.
Ранее стало известно, где состоится матч, который может принести Шахтеру золото УПЛ.
