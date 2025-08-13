УЕФА рассматривает изменение формата Суперкубка
Турнир могут проводить за пределами Европы, возможное участие четырех команд
16 минут назад
Как сообщает The Telegraph, УЕФА рассматривает вариант изменения формата Суперкубка Европы. Турнир может проводиться за пределами Европы — в США или на Ближнем Востоке.
Президент УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что проведение матчей Лиги чемпионов за пределами Европы, в частности в США, обсуждалось и является возможным.
Идея расширения формата Суперкубка уже рассматривалась ранее, но тогда была отклонена. Сейчас ее снова разрабатывают УЕФА вместе с американской компанией Relevent, которая является партнером организации в сфере продажи медиаправ.
По данным источников, в турнире могут участвовать не две, а четыре команды. Пока неизвестно, каким именно образом будут определяться участники — сейчас традиционно это победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В этом году Суперкубок УЕФА разыгрывают между собой ПСЖ и Тоттенгем.
