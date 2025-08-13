Как сообщает The Telegraph, УЕФА рассматривает вариант изменения формата Суперкубка Европы. Турнир может проводиться за пределами Европы — в США или на Ближнем Востоке.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее заявлял, что проведение матчей Лиги чемпионов за пределами Европы, в частности в США, обсуждалось и является возможным.

Идея расширения формата Суперкубка уже рассматривалась ранее, но тогда была отклонена. Сейчас ее снова разрабатывают УЕФА вместе с американской компанией Relevent, которая является партнером организации в сфере продажи медиаправ.

По данным источников, в турнире могут участвовать не две, а четыре команды. Пока неизвестно, каким именно образом будут определяться участники — сейчас традиционно это победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В этом году Суперкубок УЕФА разыгрывают между собой ПСЖ и Тоттенгем.