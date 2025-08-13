Стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА между ПСЖ и Тоттенхэмом
Новичок парижан Забраный не попал в заявку на матч
около 1 часа назад
Сегодня, 13 августа, в 22:00 состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победитель Лиги чемпионов ПСЖ и триумфатор Лиги Европы Тоттенхэм Хотспур.
Поединок пройдет на стадионе Блюэнерджи в итальянском Удине. Главным арбитром назначен португалец Жоау Педру Пиньейру.
Стартовые составы команд:
ПСЖ: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Дуэ, Баркола, Дембеле, Кварацхелия.
Тоттенхэм Хотспур: Викарио, Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Бентанкур, Пальинья, Кудус, Сарр, Спенс, Ришарлисон.
В прошлом году Суперкубок УЕФА завоевал мадридский Реал, который в финале победил итальянскую Аталанту со счетом 2:0.
Новичок ПСЖ, украинский защитник Илья Забарный, не был включен в заявку на сегодняшний матч.