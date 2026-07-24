Павел Василенко

Трансфер чемпиона мира Анхеля Корреа в Ривер Плейт оказался в центре громкого скандала. Аргентинский нападающий уже прибыл в Буэнос-Айрес, чтобы завершить переход из мексиканского Тигреса, однако последние события поставили сделку под вопрос.

Сначала все выглядело как формальность. Корреа попрощался с партнерами и тренерским штабом Тигреса, получил разрешение на медицинский осмотр, а Ривер Плейт был готов заплатить за форварда около 17 миллионов долларов.

Однако вскоре ситуация резко изменилась. Аргентинские СМИ сообщили, что футболист якобы был вынужден покинуть Мексику из-за прямых угроз убийством в его адрес и адрес его семьи.

У Тигреса другая версия событий. Представители мексиканского клуба, которых цитирует Mediotiempo, заявляют, что история с угрозами является вымышленной и называют её частью «грязной кампании» со стороны Ривер Плейт.

По информации источника, аргентинский клуб может попытаться использовать ситуацию, чтобы через ФИФА и Спортивный арбитражный суд добиться расторжения сделки без выплаты компенсации. В Тигресе категорически не согласны с таким сценарием и подчеркивают, что Корреа имеет контракт до 2030 года и ранее не сообщал о каких-либо угрозах.

Теперь судьба трансфера чемпиона мира зависит от того, какую версию событий будет признано официальной.