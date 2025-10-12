Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мыслями о матче четвертого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана. Слова игрока передает пресс-служба УАФ.

На турнире такого уровня недооценки соперника быть не может. Мы видим, что все сборные умеют хорошо защищаться, умеют играть в футбол. Поэтому никакой недооценки, я фокусируюсь на своей игре и знаю, что нужно делать.

Что касается возвращения Малиновского, Руслана действительно не хватало. Мы знали, на что он способен как футболист, знали его сильные качества. Нашей команде его сто процентов не хватало. В Исландии был непростой матч, но он забил два гола и очень помог сборной.

Первый матч? Действительно, было обидно сыграть с Азербайджаном вничью, но это футбол. Иногда такое случается, и нужно выходить из этой ситуации. Что изменилось? У нас та же команда, прошло немного времени. Как и тогда, мы готовим себя к тяжелой игре. Готовимся побеждать.