Бывший наставник «Колоса» Александр Позднеев в интервью XSPORT поделился мыслями накануне матча 4 тура квалификации ЧМ-2026 против Азербайджана.

Подопечные Сергея Реброва сегодня вечером попытаются наверстать упущенное после ничьей в Баку в прошлом месяце.



Фото - Колос Ковалевка

– Александр, после Рейкьявика наших хватит на второй матч за 3 дня?

– Настроение внутри сборной точно улучшилось. Было много критики. Сейчас это можно конвертировать себе в плюс.

– Турнирная ситуация после Исландии может давить на игроков ответственностью?

– Давление всегда будет присутствовать. В нашей игре ничего не изменилось, кроме возвращения Миколенко и Малиновского, которые нам очень помогли. Мне не нравится, что мы пропустили 3 в Рейкьявике.

– Травма Судакова – серьезный удар против такого соперника, который много обороняется?

– Меня огорчает, что в сборной его использовали на позиции вингера, когда в запасе сидят Волошин, Велетень, Назаренко. Для меня Жора сильный футболист, но не был настолько заметным в сборной. Малиновский вернулся, и мы сразу почувствовали, как все изменилось.

– Забарному в сегодняшнем статусе достаточно классно подыгрывать партнерам, когда от него ожидают проявлений лидерства?

– Илья при старших ребятах может еще стесняться быть лидером. В ПСЖ он только обживается в этой роли, поскольку быть лидером это нужно на поле и в раздевалке показывать.

– Карабах – базовый клуб для сборной Азербайджана. Потрясающий старт в Лиге чемпионов влияет на ментальную составляющую?

– А кто делает этот результат для Карабаха?

– Легионеры.

– Качественные легионеры играют ключевую роль. Если они попытаются сыграть против Украины выше, то у нас появится немного больше пространства. Скорее всего, они сделают ставку на игру от защиты.

– По такому сопернику, кто будет лучшим выбором впереди?

– Как по мне, читается Довбик, но его выход теряет смысл, если у Артема не будет качественной поддержки. При такой насыщенной обороне не останется ничего, как играть флангами, растягивать оборону соперника, стреляя в штрафную площадку. В предыдущей игре с этим были большие проблемы.

– Неубедительная игра Трубина в предыдущей игре может послужить шансом для Ризника получить практику в сборной?

– Анатолий не так много ошибается, чтобы говорить о смене вратаря. Против Азербайджана у вратаря не будет много работы. По сравнению с Исландией, Азербайджан не имеет много игроков, которые могут создавать проблемы в атаке.

– Ярмолюк, который пропускал первый матч, может быть полезным сегодня вечером?

– Будет зависеть от его самочувствия. В сегодняшнем матче будет важно придерживаться плана на игру, чтобы во всех линиях не было сбоев.

– Как оцениваете перспективы Велетня закрепиться в первой сборной?

– У Влада классный дриблинг, неплохо раскачивает защитников

(Поздеев работал с Великаном в Колосе, – прим. XSPORT). Если он будет с такой мотивацией работать, есть все шансы закрепиться в сборной.

Из-за отсутствия Цыганкова, Мудрика, Ярмоленко, есть окно возможностей побороться за место в сборной на фоне проблем с вингерами. Великан, Волошин, Брагару могут побороться за эту позицию. Я бы ещё сюда добавил Хланя, который недавно забил за Гурник.

– Позиции Реброва укрепились на фоне огромной порции критики?

– Я заметил, что Сергей Станиславович не очень любит общаться с медиа, и это создает для него дискомфорт. Наш народ любит клевать того, кто упал, забывая о уважении к тренеру, который добивался результата в разных командах и чемпионатах.

Как молодому тренеру мне интересно следить за Ребровым, как работая тренером сборной можно построить свою игру, когда в твоем распоряжении лишь несколько дней подготовки. Есть разные подходы, но тренера оценивают по результату. Не побоюсь сказать, что к работе в сборной Ребров оказался не готов, но с этим багажом он только станет еще сильнее, когда его каденция подойдет к завершению.

Ключевой игровой день для сборной Украины. Трансляции матчей 13 октября.