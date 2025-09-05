Павел Василенко

5 сентября состоится игра первого тура группы D квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Франции.

Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе «Тарчиньский Арена Вроцлав». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Франция

В Украине прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе MEGOGO по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная» и «MEGOPACK N+S», а также в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на телеканале «MEGOGO СПОРТ».

9 сентября в 19:00 по Киеву украинская сборная сыграет в Баку против азербайджанцев.