Павел Василенко

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью BLIK.ua высказался накануне поединка сине-желтых против Франции в отборе ЧМ-2026.

«Я не ожидаю ничего хорошего. Сборная давно не играла, поэтому даже спрогнозировать состав сложно. Да и у нас много травмированных. А Франция – команда топ-уровня, безусловный фаворит. Нам может помочь только чудо. Боюсь, чтобы наши не пропустили 4–5 мячей. Хотя французы играют в чемпионатах с колоссальными нагрузками, так что если забьют 2–3 гола, то просто доведут дело до победы, не расходуя лишних сил».

Сборная Украины стартует в квалификации матчем против Франции 5 сентября во Вроцлаве (начало – о 21:45), а 9 сентября сыграет в гостях с Азербайджаном.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.