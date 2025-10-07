Украина U-20 ‒ Испания U-20: аналитики назвали фаворита матча 1/8 финала чемпионата мира-2025
Мундиаль проходит в Чили
36 минут назад
Фото - УАФ
Сегодня состоится матч 1/8 финала чемпионата мира-2025 между сборными Украины U-20 и Испании U-20.
Аналитики ведущей букмекерской конторы уже проанализировали шансы обоих коллективов на победу. Фаворитом противостояния по мнению букмекеров является сборная Испании.
Коэффициенты на матч Украина U-20 – Испания U-20
- Победа Украины U-20 – 4.30
- Ничья – 3.60
- Победа Испания U-20 – 1.84
Букмекеры на проход сборной Испании в четвертьфинал чемпионата мира U-20 дают коэффициент 1.40, Украины – 2.70.
Матч Украина – Испания пройдет на стадионе «Эстадио Элиас Фигероа Брандер» в Вальпараисо (Чили). Начало игры запланировано на 22:30.
Победитель этого противостояния попадет в четвертьфинал, где встретится с победителем пары Колумбия – ЮАР.
Поделиться