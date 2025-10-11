Сергей Стаднюк

В пятницу, 11 октября, болельщики ожидают насыщенного футбольного дня – от молодежных и благотворительных матчей до важных поединков европейской квалификации на чемпионат мира-2026. На поле увидим как юные таланты, так и звёзд континентального футбола, так что день обещает быть ярким и насыщенным эмоциями.

Первыми в игровой день выйдут юношеские сборные: в 16:00 в товарищеском матче U-18 Украина сыграет против Уэльса. Это отличная возможность для юных футболистов проявить себя и сделать шаг к будущему в следующем отборочном цикле.

16:00 | U-18. Украина – Уэльс. Прямая трансляция

В 17:00 стартует благотворительный матч между Зимбру и Вересом, который имеет не только спортивное, но и социальное значение. Встреча объединит болельщиков вокруг доброго дела, ведь средства от события будут направлены на поддержку благотворительных инициатив. Интересно, что это первый поединок между клубами в истории.

17:00 | Зимбру – Верес. Прямая трансляция

Вечером внимание фанатов будет приковано к европейской квалификации на ЧМ-2026. В группе I сначала в 19:00 сойдутся Норвегия (15 очков) и Израиль (9) — матч, который может повлиять на борьбу за первое место. А позже, в 21:45, Эстония (3) попытается создать сенсацию в игре против Италии (9).

В группе F также не будет недостатка интриги. В 19:00 кризисная Венгрия (1 очко) примет Армению (3), а в 21:45 Португалия (6) попытается закрепиться на вершине в игре с Ирландией (1).

В то же время в группе E в 21:45 состоятся два поединка. Аутсайдер Болгария попытается добыть первые очки в матче с Турцией (3 балла в активе), тогда как Испания (6) дома сыграет против Грузии (3) в борьбе за лидерство.

А завершит день матч в группе K, где Сербия и Албания в 21:45 сойдутся в принципиальном противостоянии за второе место в таблице. Албанцы, имея в активе 8 очков, на одно очко опережают конкурента. Безусловный лидер – Англия (15 очков).