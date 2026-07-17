Украина, вероятно, проведет домашние матчи Лиги наций в Словакии
Соперниками нашей команды на групповом этапе будут Грузия, Венгрия и Северная Ирландия
около 1 часа назадПодписаться в
Сборная Украины проведет все номинально домашние матчи Лиги наций сезона-2026/27 в Словакии. Об этом сообщает UA-Футбол.
По информации источника, первые две встречи пройдут недалеко от Братиславы, а заключительную игру планируют организовать ближе к украинской границе.
Соперниками Украины в групповом раунде турнира будут Грузия, Венгрия и Северная Ирландия.
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