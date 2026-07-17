Денис Седашов

Сборная Украины проведет все номинально домашние матчи Лиги наций сезона-2026/27 в Словакии. Об этом сообщает UA-Футбол.

По информации источника, первые две встречи пройдут недалеко от Братиславы, а заключительную игру планируют организовать ближе к украинской границе.

Соперниками Украины в групповом раунде турнира будут Грузия, Венгрия и Северная Ирландия.

Украина обошла Австрию в таблице коэффициентов УЕФА после матча Динамо.