Павел Василенко

Украинский форвард Александр Пищур проведет сезон-2026/27 в составе испанской Жироны. Каталонский клуб не планирует отправлять 21-летнего нападающего в аренду и рассчитывает на него в будущем.

Главный тренер Жироны Кике Альварес подтвердил, что команда не собирается отпускать украинского футболиста. В то же время наставник призвал набраться терпения, поскольку Пищуру необходимо время для адаптации и борьбы за место в составе.

Таким образом, будущее Пищура в Жироне пока остаётся определённым: клуб доверяет украинцу и не рассматривает вариант с его арендой. Однако за место на поле нападающему придётся серьёзно побороться, сообщает AS.

Во время предсезонной подготовки Пищур провёл четыре матча. Однако в первых двух официальных поединках Жироны в Сегунде украинец участия не принял, не попав в заявку по решению главного тренера.