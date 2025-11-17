Сергей Разумовский

На матче 1/8 финала юношеского чемпионата мира-2025 (U-17) между сборными Уганды и Буркина-Фасо, который состоится 18 ноября в катарской Дохе, будет работать украинская судейская бригада. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Главным арбитром назначен Алексей Деревинский. А на линиях ему помогут соотечественники Виктор Матяш и Алексей Миронов.

Поединок между двумя горячими представителями африканских наций обещает быть принципиальным и богатым на работу для украинцев. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

