Аталанта проявляет интерес к украинскому форварду Эмполи Богдану Попову, об этом пишет итальянское издание Tuttosport.

По данным источника, клуб из Бергамо намерен договориться о переходе 18-летнего нападающего уже сейчас, но оставить его в распоряжении Эмполи до лета 2026 года.

Потенциальная сумма сделки оценивается примерно в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне 2025/26 Богдан Попов вышел на поле в 12 матчах и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость на уровне 3 млн. евро.

