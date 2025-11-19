Украинский нападающий привлек внимание Аталанты
Клуб Серии А готов заплатить 10 миллионов евро
около 2 часов назад
Богдан Попов/фото: Эмполи
Аталанта проявляет интерес к украинскому форварду Эмполи Богдану Попову, об этом пишет итальянское издание Tuttosport.
По данным источника, клуб из Бергамо намерен договориться о переходе 18-летнего нападающего уже сейчас, но оставить его в распоряжении Эмполи до лета 2026 года.
Потенциальная сумма сделки оценивается примерно в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне 2025/26 Богдан Попов вышел на поле в 12 матчах и забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость на уровне 3 млн. евро.