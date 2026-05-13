Украинский полузащитник, которым интересуется Шахтер, вошел в команду недели европейского чемпионата
Опорный полузащитник забил с передачи арендованного у киевского Динамо игрока
около 2 часов назад
Украинский полузащитник Лехии Иван Желизко попал в символическую сборную 32-го тура польской Экстракласы по версии Sofascore.
В выездном матче против Виллы Лодзь гданьская команда уступила со счётом 1:3, однако Желизко отметился ярким индивидуальным эпизодом. На 66-й минуте украинец забил эффектный гол ударом издалека.
Ассист на Желизко оформил ещё один украинский футболист Лехии — Антон Царенко, который выступает за польский клуб на правах аренды из киевского Динамо.
Несмотря на поражение своей команды, игра Желизко получила высокую оценку от Sofascore — 8.1. Это позволило украинцу войти в символическую сборную тура. Более того, хавбек лидирует по средней оценке сезона в чемпионате Польши (7.35). У Патрика Геллебранда из Гурника 7.34, а у Дани Пачеко из Вислы Плоцк — 7.33.
Ранее сообщалось, что интерес к Желизко проявляет донецкий Шахтер.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться