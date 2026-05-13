Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Лехии Иван Желизко попал в символическую сборную 32-го тура польской Экстракласы по версии Sofascore.

В выездном матче против Виллы Лодзь гданьская команда уступила со счётом 1:3, однако Желизко отметился ярким индивидуальным эпизодом. На 66-й минуте украинец забил эффектный гол ударом издалека.

Ассист на Желизко оформил ещё один украинский футболист Лехии — Антон Царенко, который выступает за польский клуб на правах аренды из киевского Динамо.

Несмотря на поражение своей команды, игра Желизко получила высокую оценку от Sofascore — 8.1. Это позволило украинцу войти в символическую сборную тура. Более того, хавбек лидирует по средней оценке сезона в чемпионате Польши (7.35). У Патрика Геллебранда из Гурника 7.34, а у Дани Пачеко из Вислы Плоцк — 7.33.

Ранее сообщалось, что интерес к Желизко проявляет донецкий Шахтер.