Украинский вратарь испанского клуба получил серьёзного конкурента
Известный вратарь перешел в Ла Лигу
около 2 часов назад
Фото - ФК Жирона
Жирона официально объявила о подписании хорватского вратаря турецкого Фенербахче Доминика Ливаковича.
Переход 30-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
Напомним, одним из вратарей Жироны является украинец Владислав Крапивцов.
Ливакович в сезоне 2024/25 провел 32 матча за Фенербахче, пропустив 38 мячей и восемь раз сыграв на «ноль».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость бронзового призера чемпионата мира-2022 в 9 миллионов евро.
Добавим, что вчера Жирона объявила о трансфере форварда киевского Динамо Владислава Ваната.
