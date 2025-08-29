Главный тренер Жироны Мичел Санчес поделился информацией о травме вингера команды Виктора Цыганкова и его готовности к матчу третьего тура испанской Ла Лиги против Севильи. Также специалист рассказал о потенциальной покупке конкурента для еще одного украинца, голкипера Владислава Краповцова. Слова коуча передает AS.

Цыганков не тренировался из-за дискомфорта в левой ноге, и завтра решим, сможет ли он сыграть. Янхель Эррера травмирован, а Миовски находится в ситуации, когда может покинуть команду. Ему нужно определиться со своим будущим, так что завтра он также не будет доступен. Также не сыграют Абель Руис и ван де Бек, которые продолжают восстановление после травм. Плохая новость – серьезная потеря Хуана Карлоса, который повредил колено.

Что касается подписания голкипера, да, такая возможность открыта. Это необходимость. Посмотрим, какие варианты у нас есть. Хуан Карлос – важный игрок, и его отсутствие для нас болезненно, ведь мы остаемся только с двумя вратарями. Впереди матчи сборных, и есть вероятность, что Крапивцов поедет в расположение национальной команды, а мы можем потерять еще игроков. Так что подписание нового вратаря – очень серьезный вариант.