Украинского тренера приглашают работать в Европу
Детали возможного перехода
около 2 часов назад
Андрей Демченко / Фото - Женис Астана
Украинский наставник Андрей Демченко может покинуть казахстанский Женис после завершения сезона в конце года, сообщает ASNews.
Услугами Демченко интересуются пять клубов из Венгрии, Кипра и Польши.
48-летнему специалисту готовы предложить предварительный контракт. Речь идет о неназванном польском клубе.
Демченко приехал работать в Казахстан в июне, вытащив Женис из зоны вылета. Сейчас команда занимает седьмую позицию за 7 туров до завершения сезона, имея 31 очко.
