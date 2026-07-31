У возрасте 66 лет умер чемпион мира-1982 Франко Барези
Сообщалось в СМИ, что итальянец боролся с серьезной болезнью
около 3 часов назадПодписаться в
31 июля в возрасте 66 лет умер бывший защитник Милана и сборной Италии Франко Барези. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.
Ранее в СМИ сообщалось, что Барези боролся с серьезной болезнью.
Барези выступал за Милан на протяжении всей карьеры — с 1978 по 1997 год. В составе клуба он шесть раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Суперкубок страны, трижды завоевывал Кубок европейских чемпионов / Лигу чемпионов и один раз — Суперкубок УЕФА.
За сборную Италии защитник провел 81 матч и стал чемпионом мира 1982 года.
Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» и легенда Ливерпуля.
Поделиться