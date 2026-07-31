Денис Седашов

31 июля в возрасте 66 лет умер бывший защитник Милана и сборной Италии Франко Барези. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что Барези боролся с серьезной болезнью.

Барези выступал за Милан на протяжении всей карьеры — с 1978 по 1997 год. В составе клуба он шесть раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза — Суперкубок страны, трижды завоевывал Кубок европейских чемпионов / Лигу чемпионов и один раз — Суперкубок УЕФА.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

За сборную Италии защитник провел 81 матч и стал чемпионом мира 1982 года.

Умер двукратный обладатель «Золотого мяча» и легенда Ливерпуля.