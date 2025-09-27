Брентфорд в стартовом матче 6 тура АПЛ вышел победителем в противостоянии с Манчестер Юнайтед. Матч в Лондоне завершился со счетом 3:1.

До перерыва болельщики обеих команд увидели результативную первую половину. Игорь дважды сумел поразить ворота МЮ. Гости, в свою очередь, наиграли на дебютный гол Шешко в футболке «красных дьяволов».

После перерыва игроки Юнайтед пытались переломить ход игры и ближе к завершению матча имели возможность сравнять счет, если бы Фернандеш реализовал 11-метровый, который парировал Келлехер.

В компенсированное время второго тайма контратака Брентфорда увенчалась третьим голом команды Кита Эндрюса - Йенсен установил итоговый результат встречи, а результативную передачу на него отдал хавбек сборной Украины Егор Ярмолюк.

АПЛ. 6 тур

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Игорь, 8, 20 - Шешко, 26

