УПЛ объявила лучшего арбитра сезона 2025/26
Клубы сделали свой выбор
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская Премьер-лига подвела итоги опроса клубов и определила лучшего арбитра сезона 2025/26. Награду впервые в карьере получил Виталий Романов. Именно его команды чемпионата признали самым стабильным и качественным судьей сезона.
На протяжении сезона Романов обслужил 12 матчей чемпионата Украины. В них он показал 34 желтые карточки, один раз удалил игрока за второе предупреждение, а также назначил шесть пенальти.
Арбитр ФИФА работает на матчах высшего уровня украинского футбола с марта 2011 года. За это время он накопил большой опыт и сейчас занимает место в топ-5–6 по количеству проведенных игр в истории чемпионата.
Топ-5 арбитров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26
1. Виталий Романов – 15 баллов
2. Николай Балакін – 11
3. Александр Шандор – 10
4-5. Роман Блавацкий – 7
4-5. Владимир Новохатний – 7