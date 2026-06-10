Павел Василенко

Украинская Премьер-лига подвела итоги опроса клубов и определила лучшего арбитра сезона 2025/26. Награду впервые в карьере получил Виталий Романов. Именно его команды чемпионата признали самым стабильным и качественным судьей сезона.

На протяжении сезона Романов обслужил 12 матчей чемпионата Украины. В них он показал 34 желтые карточки, один раз удалил игрока за второе предупреждение, а также назначил шесть пенальти.

Арбитр ФИФА работает на матчах высшего уровня украинского футбола с марта 2011 года. За это время он накопил большой опыт и сейчас занимает место в топ-5–6 по количеству проведенных игр в истории чемпионата.

Топ-5 арбитров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26

1. Виталий Романов – 15 баллов

2. Николай Балакін – 11

3. Александр Шандор – 10

4-5. Роман Блавацкий – 7

4-5. Владимир Новохатний – 7