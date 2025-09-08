Павел Василенко

Лучшим игроком августа Украинской Премьер-лиги признан полузащитник Кудривки Андрей Сторчоус, который принял участие в трех матчах чемпионата Украины из четырех и отличился тремя голами и одной результативной передачей. Они помогли одержать победу над Александрией (3:1, два гола) и сыграть вничью с Карпатами (2:2, гол и передача).

Сторчоус получил наибольшую долю голосов как от экспертов, так и от болельщиков. По версии экспертов в топ-3 также вошли Егор Твердохлеб и Виталий Буяльский, по версии болельщиков – Виталий Буяльский и Игорь Краснопир.

Среди тренеров победу одержал наставник Кудривки Василий Баранов, которого на первое место в рейтинге провели болельщики ؘ они отдали ему 34,9% голосов. У экспертов лидером был Руслан Костышин (38,2%), а в суммарном рейтинге Баранов на 0,4% опередил Костышина.

Напомним, что в четырех турах на старте сезона УПЛ Кудривка набрала семь очков (больше – только у Динамо, Шахтера, Колоса и Кривбаса).