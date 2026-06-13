УПЛ огласила лучшего игрока сезона 2025/26
Признание получил легионер
2 дня назадПодписаться в
Глейкер Мендоса. Фото: ФК Кривбасс
Пресс-служба УПЛ сообщила, что по результатам опроса 16 клубов лучшим футболистом сезона 2025/26 был признан левый вингер Глейкер Мендоза, который представлял Кривбасс, но уже перешел в Шахтер.
Лучший футболист Чемпионата УПЛ в сезоне 2025/26. Топ-5 рейтинга
- Глейкер Мендоза (Кривбасс) – 16 баллов
- Матвей Пономаренко (Динамо) – 11
- Алиссон (Шахтер) – 8
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 8
- Андрей Ярмоленко (Динамо) – 8
Отметим, что Мендоза в прошлом сезоне провел за Кривбасс 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал десять результативных передач.