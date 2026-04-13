Владимир Кириченко

Лион на домашней арене победил Лорьян в матче 29-го тура Лиги 1 (2:0).

Забитыми мячами отметились Роман Яремчук и Корентен Толиссо.

Le centre d'Endrick pour la tête de Yaremchuk ! Et ça fait 1-0 ! 🔥



Яремчук стал шестым украинцем в истории, который забил в Лиге 1.

Ранее это удавалось Александру Заварову (10 мячей), Сергею Скаченко (4), Павлу Яковенко (1), Руслану Малиновскому (1) и Илье Забарному (1).

Для 30-летнего украинца это 10-й матч за французский клуб и 2-й гол. Также в его активе 1 ассист.

