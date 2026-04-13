Яремчук – шестой украинский игрок, который отметился голом в Лиге 1
Украинский нападающий помог Лиону обыграть Лорьян
около 1 часа назад
Лион на домашней арене победил Лорьян в матче 29-го тура Лиги 1 (2:0).
Забитыми мячами отметились Роман Яремчук и Корентен Толиссо.
Яремчук стал шестым украинцем в истории, который забил в Лиге 1.
Ранее это удавалось Александру Заварову (10 мячей), Сергею Скаченко (4), Павлу Яковенко (1), Руслану Малиновскому (1) и Илье Забарному (1).
Для 30-летнего украинца это 10-й матч за французский клуб и 2-й гол. Также в его активе 1 ассист.
Гол Яремчука, фееричный матч Интера, матч Бенфики с одним украинцем. Всё, что вы могли пропустить в европейском футболе
