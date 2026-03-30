«Остановки сердца не было»: Мирча Луческу сделал заявление относительно своего самочувствия
У 80-летнего специалиста была обнаружена мерцательная аритмия
около 3 часов назад
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу опроверг информацию об остановке сердца во время тренировки национальной команды. 80-летний специалист подтвердил, что причиной недомогания стала мерцательная аритмия на фоне эмоциональной нагрузки. Слова приводит golazo.ro.
Луческу объяснил свое состояние нервным напряжением после анализа игры против Турции. Из-за ухудшения самочувствия тренер не полетит в Братиславу на товарищеский матч со сборной Словакии, который запланирован на 31 марта.
Я очень разозлился, когда начал анализировать матч с Турцией, хотя прошло уже три дня. И от этого состояния нервозности меня тошнило. Я чувствовал, что больше не могу нормально дышать. Ни при каких обстоятельствах у меня не случилась остановка сердца, как некоторые написали. Это была мерцательная аритмия. Завтра мне придется пройти еще одну серию обследований.
Экс-тренер Динамо и Шахтера Мирча Луческу потерял сознание на тренировочной базе.
