Сергей Разумовский

Братиславский Слован досрочно стал чемпионом Словакии после минимальной победы над ДАК 1904 в 8-м туре чемпионского этапа национального первенства (1:0). В матче, который состоялся накануне, единственный мяч в большинстве забил Барсегян.

Этот результат позволил команде, за которую выступают украинцы Данило Игнатенко и Николай Кухаревич, гарантировать себе титул за два тура до завершения чемпионата. Слован оторвался от второго ДАК 1904 на 10 очков (65 против 55) и стал недосягаемым для ближайшего преследователя.

В составе ДАК 1904 в очном матче с первых минут вышел украинский центральный защитник Тарас Качараба. Он начал игру с капитанской повязкой. Вместо этого полузащитник Слована Данило Игнатенко появился на поле в конце встречи — на 86-й минуте.

Для 29-летнего Данила Игнатенко это второй чемпионский титул в составе Слована. Украинский опорный полузащитник выступает за братиславский клуб с сентября 2024 года, когда присоединился к команде на правах свободного агента. В текущем сезоне Игнатенко провел за Слован 37 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Николай Кухаревич перешел в Слован летом прошлого года из Суонси. В своем первом сезоне за братиславский клуб 24-летний нападающий сыграл 22 матча и забил 10 голов. В последний раз Кухаревич выходил на поле 28 февраля 2026 года в матче против Спартака Трнавы, который завершился победой Слована со счетом 4:0.

После этого украинский форвард ни разу не попадал в заявку команды. Причина точно неизвестна.

Для братиславского клуба это уже 16-й чемпионский титул в истории. Слован является рекордсменом Словакии по этому показателю. Ближайшим преследователем остается Жилина, имеющая 7 чемпионств.