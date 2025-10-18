Увольнение Бабича не помогло. Ворскла проиграла второй матч подряд
Мячи были забиты во втором тайме
около 2 часов назад
Ворскла в Полтаве принимала Буковину в матче 12-го тура Первой лиги. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Во второй половине игры подопечные Сергея Шищенко дважды поразили ворота Ворсклы.
Таким образом, Валерий Куценко, возглавивший Ворсклу после отставки Александра Бабича, потерпел второе подряд поражение.
Полтавская команда продолжила свою безвыигрышную серию до пяти матчей (четыре поражения, одна ничья). В настоящее время Ворскла занимает девятое место Первой лиги.
Буковина же одержала свою десятую победу в чемпионате подряд и продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея 32 зачётных очка.
Первая лига, 12-й тур
Ворскла – Буковина – 0:2
Голы: Груша, 67, Дахновский, 90+4 (пен).
