Роналду VS Месси. Александр Усик назвал своего фаворита
Украинский боксер отдал предпочтение португальскому футболисту
около 3 часов назад
Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) высказался по поводу сравнения Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Украинец отдал предпочтение португальцу, отметив его профессиональный подход к делу.
Да, Криштиану для меня лучший. Я не верю только в талант. Многие люди имеют талант, но если они не работают – он исчезает. Для меня Роналду – это дисциплина и ежедневный труд. Он просто безумный в этом плане.
