Павел Василенко

Спортивное сообщество Аргентины продолжает активно обсуждать будущее Лионеля Месси в национальной сборной. После завершения турнира главной темой остается вопрос, продолжит ли легендарный капитан выступления за «альбиселесте».

В интервью Sport Daily партнер Месси по сборной Леандро Паредес поделился своими мыслями по поводу ситуации. По его словам, вся команда хотела бы, чтобы восьмикратный обладатель «Золотого мяча» остался, однако окончательное решение зависит только от самого футболиста.

«Я думаю, что он уже принял решение. Надеюсь, что это не так, и что он продолжит играть, но решение за ним. То, что делает его счастливым, сделает счастливыми и нас», – заявил Паредес.

После этих слов в Аргентине сразу активизировались дискуссии о возможном завершении международной карьеры 39-летнего капитана. В то же время сам Месси пока что не делал никаких официальных заявлений относительно своего будущего в сборной, из-за чего вокруг его дальнейших планов продолжают распространяться многочисленные предположения и спекуляции.