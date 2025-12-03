В 14-м туре Английской Премьер-лиги Эвертон с Виталием Миколенко в составе одержал победу на выезде над Борнмутом со счетом 1:0. Украинский защитник провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями, а на 49-й минуте получил желтую карточку за фол.

Британское издание Sportsdunia оценило игру Миколенко в этом матче.

«Довольно сложный вечер для защитника. Временами он выглядел не в лучшей форме и справедливо получил желтую карточку за грубый фол. Ему было трудно сдерживать атаки Борнмута на своем фланге, и он терял мяч чаще, чем хотел бы. Не лучший его матч».

В этом сезоне Миколенко провел за Эвертон 13 встреч во всех турнирах, результативными действиями не отличившись.