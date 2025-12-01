Миколенко может продолжить карьеру в Фулхэме
Украинский защитник может стать частью сделки между двумя клубами
около 6 часов назад
Виталий Миколенко/фото: Эвертон
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ – Фулхэме, сообщает журналист Алан Никсон на Patreon.
Главный тренер лондонской команды Дэвид Мойес проявляет интерес к левому защитнику Энтони Робинсону из Фулхэма, трансфер которого оценивается в 40 млн фунтов.
Сообщается, что Эвертон готов рассмотреть обмен. В сделку может быть включен Виталий Миколенко с доплатой в размере 25 млн фунтов.
В этом сезоне 2025/26 украинец провел за «ирисок» 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Ранее Эвертон Миколенко несмотря на нелепое удаление обыграл Манчестер Юнайтед.