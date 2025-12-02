Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко поделился мнением о том, за какие позиции в таблице команда собирается бороться в этом сезоне.

«У мечтах, наверное, за первое место. А в реальности – за еврокубки. На данный момент это реально – бороться за еврокубки, если выигрывать матчи там, где мы должны выигрывать. У нас есть хороший шанс быть в еврокубках. В мечтах, конечно, за чемпионство. Я так скажу», - заявил Миколенко для Setanta Sports.

После 13 туров АПЛ ливерпульский клуб идет четырнадцатым, набрав 18 очков — всего на три меньше, чем у Манчестер Юнайтед, который сейчас удерживает место в зоне еврокубков.

Ранее сообщалось, что Миколенко может рассмотреть вариант перехода в другой клуб английской Премьер-лиги.