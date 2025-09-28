Бывший скаут английского «Эвертона» Брайан Кинг высказал свое мнение о перспективах защитника сборной Украины Виталия Миколенко в составе мерсисайдского клуба после игры с «Ливерпулем» (1:2).

«Я думаю, что на данном этапе ему очень сложно, потому что он получил травму и имел тяжелую предсезонную подготовку. Он получил травму во время предсезонной подготовки, а это всегда плохой знак для игрока. Теперь он вернулся, провел свой первый матч, и это была замечательная игра, в которую нужно было влиться.

Эвертон очень далек от Ливерпуля. Не думаю, что Миколенко был единственной проблемой в тот день, было еще два-три игрока, которые не смогли проявить себя в полной мере. Поэтому я бы дал ему еще пару матчей, прежде чем принимать какие-либо решения, потому что посмотрите на игроков, которые ему противостояли. В Премьер-лиге вы вряд ли найдете кого-то лучше их», – сказал Кинг Goodison News.