В Англии прокомментировали выступление Миколенко в игре с Ливерпулем: «Это всегда плохой знак для игрока»
Бывший скаут оценил ситуацию с защитником сборной Украины
около 2 часов назад
Бывший скаут английского «Эвертона» Брайан Кинг высказал свое мнение о перспективах защитника сборной Украины Виталия Миколенко в составе мерсисайдского клуба после игры с «Ливерпулем» (1:2).
«Я думаю, что на данном этапе ему очень сложно, потому что он получил травму и имел тяжелую предсезонную подготовку. Он получил травму во время предсезонной подготовки, а это всегда плохой знак для игрока. Теперь он вернулся, провел свой первый матч, и это была замечательная игра, в которую нужно было влиться.
Эвертон очень далек от Ливерпуля. Не думаю, что Миколенко был единственной проблемой в тот день, было еще два-три игрока, которые не смогли проявить себя в полной мере. Поэтому я бы дал ему еще пару матчей, прежде чем принимать какие-либо решения, потому что посмотрите на игроков, которые ему противостояли. В Премьер-лиге вы вряд ли найдете кого-то лучше их», – сказал Кинг Goodison News.
Действующий контракт украинца с «Эвертоном» рассчитан до лета 2026 года. Если стороны не придут к согласию о новом контракте, после завершения этого сезона футболист сможет покинуть команду в статусе свободного агента.
