Эвертон Миколенко покинул Кубок лиги после поражения от Вулверхэмптона
Украинец вышел на замену
около 1 часа назад
Эвертон завершил борьбу в Кубке английской лиги сезона 2025/26, проиграв Вулверхэмптону в выездном матче 1/16 финала со счётом 0:2.
Хозяева поля отличились благодаря голам Маршалла Манедзи на 29-й минуте и Толуваласе Арокодаре на 88-й.
Украинский левый защитник Виталий Миколенко начал игру в запасе и появился на поле на 78-й минуте, заменив Шеймуса Коулмана.
Вулверхэмптон одержал лишь вторую победу в сезоне, обе – в Кубке лиги, тогда как в АПЛ команда проиграла все пять стартовых матчей. Эвертон в чемпионате Англии имеет семь очков и находится на 10-й позиции.
В параллельном матче украинец Варфоломеев отдал ассист в игре Линкольна против Челси.
Англия. Кубок лиги. 3 раунд
Вулверхэмптон – Эвертон 2:0 (Манедзи 29, Арокодаре 88)