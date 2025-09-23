Эвертон завершил борьбу в Кубке английской лиги сезона 2025/26, проиграв Вулверхэмптону в выездном матче 1/16 финала со счётом 0:2.

Хозяева поля отличились благодаря голам Маршалла Манедзи на 29-й минуте и Толуваласе Арокодаре на 88-й.

Украинский левый защитник Виталий Миколенко начал игру в запасе и появился на поле на 78-й минуте, заменив Шеймуса Коулмана.

Вулверхэмптон одержал лишь вторую победу в сезоне, обе – в Кубке лиги, тогда как в АПЛ команда проиграла все пять стартовых матчей. Эвертон в чемпионате Англии имеет семь очков и находится на 10-й позиции.

В параллельном матче украинец Варфоломеев отдал ассист в игре Линкольна против Челси.

Англия. Кубок лиги. 3 раунд

Вулверхэмптон – Эвертон 2:0 (Манедзи 29, Арокодаре 88)