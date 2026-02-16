В Барселоне почти не сомневаются, что нападающий Роберт Левандовски покинет клуб после окончания сезона и станет свободным агентом, сообщает AS.

По информации источника, руководство каталонцев относится к польскому форварду с большим уважением и готово дождаться момента, когда он сам сочтет нужным официально объявить о своем решении уйти.

Небольшая вероятность продолжения сотрудничества все же существует. Такой вариант возможен в случае неудачи переговоров о новом контракте с основным нападающим Ферраном Торресом, чей контракт рассчитан до лета 2027 года.

Сообщается, что Левандовски уже получил предложения из МЛС и чемпионата Саудовской Аравии. При этом игрок также предполагает вариант продолжения карьеры в европейском топ-клубе.

Ранее сообщалось, что Рафинья вернулся в заявку Барселоны.