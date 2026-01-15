Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью рассказал, почему украинский полузащитник Георгий Судаков появился на поле под занавес первого тайма матча против Порту (0:1) в четвертьфинале Кубка Португалии.

Кроме того, опытный специалист дал оценку игре Судакова в этом поединке, подчеркнув, что украинец имел возможности действовать более продуктивно и повлиять на ход встречи.

«Почему выпустили Судакова, а не Барренечеа? Потому что мы не находились в оборонительной ситуации. Если бы игра требовала участия Энцо, он бы вышел на замену.

Однако у нас был мяч, было пространство. Игра требовала, чтобы появился Судаков, а не Энцо. Мог ли Судаков быть результативнее в той или иной ситуации? Да, я согласен... Мог. Однако в той игре, которую мы провели, было понятно, что команде Судаков был нужен больше», — сказал Моуринью для A Bola.