Генеральный директор Динамо Дмитрий Брифф оценил работу Александра Шовковского на посту главного тренера столичного клуба. Его слова приводит Tribuna.

Никто не рассматривает вопрос об освобождении главного тренера. У нас есть действующий контракт. Нас устраивает его эффективность. Шовковский выиграл чемпионат Украины с командой. И мы уверены, что в этом сезоне докажет, что это не было случайностью.

Главный тренер и его тренерский штаб прилагают все свои усилия, чтобы команда достигала результатов. При этом, если у главного тренера возникают какие-либо идеи, пожелания по улучшению, которые зависят от нас, мы постоянно это делаем. Мы поддерживаем его в этом, - рассказал Бриф.